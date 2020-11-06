مدرب الوحدة: أتوقع مواجهة مختلفة أمام الوصل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة إنه يتوقع مواجهة مختلفة عندما يلاقي فريقه، الوصل مساء بعد غد على استاد آل نهيان في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، وذلك بعدما تواجها في افتتاح بطولة الكأس وفاز الوصل بهدفين مقابل هدف، مؤكداً أن الوحدة يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث، وينظر لكل مباراة على حدة.

وأضاف:" المباراة على ملعبنا، ومن المهم أن نحقق الفوز، انتظر من اللاعبين مواصلة الأداء الجيد في المباريات الماضية، نعرف فريق الوصل وطريقة لعبه جيداً، وأتوقع مباراة قوية وتنافسية، ومختلفة عن مواجهة كأس الخليج العربي".

وكرر رازوفيتش تأكيده على أن بطولة دوري الخليج العربي طويلة وكل مباراة بالنسبة له في غاية الأهمية، ويعمل على حصد أكبر عدد من النقاط، مشيراً إلى أن الغيابات في صفوف الفريق تنحصر في الثنائي لوفانور وبيدرو للإصابة.

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