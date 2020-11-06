مدرب الفجيرة: مباراة كلباء مهمة وتمثل ديربي الساحل الشرقي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

وصف الصربي غوران مدرب الفجيرة مباراة الأحد المقبل أمام كلباء بالمهمة خصوصاً وأنها تمثل ديربي الساحل الشرقي وكل فريق يسعى لنيل النقاط الثلاثة وتعويض الهزائم السابقة .

واكد جاهزية فريقه لافتاً الى غياب لاعبه بلال يوسف عن مواجهة الأحد بسبب اجراء عملية جراحية إلى جانب البرازيلي اوليفيرا الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة العين الماضية متمنياً الشفاء العاجل للاعبين .

وفيما يتعلق بالحالة البدنية للثنائي علي عيد والسويدي صموئيل اللذان غابا عن مباراة العين بسبب الإصابة أيضاً ومدى إمكانية عوتهما أمام كلباء ، اكد المدرب بان الفريق أمامه يومين للتدريبات وسنرى إمكانية مشاركتهما من عدمها خلال المباراة .

وأشار غوران إلى أن فريقه سيلعب ككتلة واحدة واعتقد بان اللاعبين قدموا مباراة جيدة في الجولة الماضية وكنا قريبين من تحقيق الفوز الأول والذي سنسعى له عبر بوابة اتحاد كلباء ، وتابع : أعتقد بأن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم خلال المباراة للعودة بنتيجة إيجابية على الرغم من صعوبة المهمة.

ونوه غوران إلى احترامهم لفريق كلباء الذي يضم لاعبين وعناصر على مستوى عال على رأسهم ملابا.

وجدد غوران قوله بأن التركيز يجب أن يكون طوال ال90 دقيقة بعد ان افتقد الذئاب هذه الخاصية خلال الجولات الأربعة الماضية وأمام العين كنا الأقرب للفوز لكن حالة عدم التركيز التي تطغى تجتاح الفريق دائما ما تكلفنا خسارة النقاط .

بدوره قال حمدان ناصر مدافع الفجيرة بانهم كلاعبين يسعون لنيل النقاط الثلاثة ولفت الى الجاهزية القصوى له ولزملائه اللاعبين .

وذكر ناصر بانه يعرف معظم لاعبي فريقه السابق، وتابع "نحاول نيل النقاط قدر المستطاع وأتطلع إلى الظهور بشكل إيجابي بملعب كلباء الذي اعرفه جيداً ، وطمأن مدافع الفجيرة مدربه بان التركيز سيكون ل95 دقيقة بدلاً عن 90 دقيقة" .

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