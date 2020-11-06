زاراغوسا: شباب الأهلي لا يتأثر بالجدول المضغوط

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الاسباني جيرارد زاراغوسا المدير الفني لشباب الأهلي، على معنويات لاعبيه المرتفعة قبل لقاء خورفكان بعد غدً السبت، ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، وأوضح: "من الجيد أن تبدأ التحضير للمباراة المقبلة، بعد الفوز في الجولة السابقة".

وشدد على احترامه لفريق خورفكان، مؤكداً أنه يقدم مستوى مميز منذ انطلاقة الموسم الحالي، ونجح في الفوز على العين في مباراة كأس الخليج العربي، وأظهر مستوى طيب في مواجهة الوحدة في آخر لقاء.

وأكد المدرب أن الفريق سيستفيد كثيراً من فترة توقف الدوري في علاج وتأهيل اللاعبين، مبيناً أن التوقف لن يكون كاملاً، لوجود مباراة في الكأس، لكن التركيز سيكون على تجهيز كل اللاعبين ليكونوا في خدمة الفريق.

ورداً على سؤال حول تأثر الفريق بضغط المباريات، ذكر المدرب أن شباب الأهلي، لن يتأثر بالجدول المضغوط، وشارك في بطولة دوري أبطال آسيا وكان يؤدي مباراة كل 3 أو 4 أيام، وظهر بشكل جيد، مضيفاً أن ضغط المباريات يكسب الفرق المشاركة خبرة أكبر في التعامل مع مثل هذه الظروف.

وعن اصابات اللاعبين وغيابهم، قال: "الإعلان عن غياب اللاعبين للإصابة من صميم عمل المدرب، كما أن المؤتمرات تعقد قبل المباريات بيومين ربما يتعافى خلالها اللاعب المصاب".

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