مدرب النصر: البعض أثار ضجة لا مبرر لها

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرح الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن حديثه عن مشكلات الكرة الإماراتية عقب مباراة عجمان الماضية أثار ضجة لا مبرر لها.

وشدد مدرب النصر على ضرورة إنهاء هذا الجدل الذي أثارته تصريحاته وقال أنه لم يتطرق للحديث عن عجمان وأنه كان يهدف من خلالها الإشارة إلى بعض المشكلات التي تواجهها الكرة الإماراتية.

وأضاف: أعلم أن عجمان نادي عريق وأكن له ولجماهيره كل الاحترام والتقدير و لديه تاريخ طويل، وهو يمتلك لاعبين على مستوى جيد، وأتمنى أن يعود إلى الانتصارات ويحتل المركز الذي يستحقه في جدول الترتيب وفي كرة القدم الإماراتية.

وتابع: أردت التطرق للمشكلات التي تواجهها الكرة الإماراتية ولكن البعض أثار ضجة ليس لها أي مبرر، ولست المدرب الذي يبحث عن تفجير الزوابع.

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