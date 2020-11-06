اوروز: مباراة الوصل مع الوحدة ذات حسابات مختلفة

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت الأرجنتيني نيكولاس اوروز نجم وسط فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن مباراة فريقه الأحد أمام مضيفه الوحدة ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، ذات حسابات مختلفة عن مباراة الفريقين في ذهاب بطولة كأس الخليج العربي، والتي انتهت لمصلحة الامبراطور بهدفين لهدف.

نتائج جيدة

وشدد على أن الوحدة حقق نتائج جيدة في الجولات الماضية من الدوري، لتمتعه بلاعبين اكفاء بمقدورهم إحداث الفارق أمام أي منافس لهم في البطولة، مشيرا إلى أن فريقه لديه أيضا لاعبين مميزين بإمكانهم تحقيق الأهداف المطلوبة من أي مباراة في البطولة.

بطولة مختلفة

ونوه اوروز إلى أن الوصل حقق الفوز على الوحدة في ملعبه في كأس الخليج العربي، لكن مباراة الفريقين الأحد مختلفة، ولها حسابات مختلفة تماما، كونها تقام ضمن بطولة مختلفة، مشددا على أن هدف الوصل من مباراة الأحد هو اقتناص النقاط الثلاث من اجل الارتقاء خطوة أخرى إلى الأمام في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، مبديا كامل احترامه للوحدة باعتباره أحد أبرز فرق البطولة.

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