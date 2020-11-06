مدافع العين محمد أحمد يكشف سر غيابه ويؤكد عودته قريبا

المصدر: العين-طلحة عبدالله

كشف محمد أحمد، مدافع فريق نادي العين الدولي، عن سر غيابه خلال الفترة الأخيرة عن صفوف الفريق مؤكدا إصابته بقطع في الرباط الأمامي خلال مشاركته مع المنتخب في الصيف، مبينا أن الإصابة تحتاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل التعافي الكامل.

وقال في مقطع فيديو على "سناب شات": إصابتي لا تحتاج لعملية ولذلك تأخرت عودتي، وحاليا تعافيت بنسبة كبيرة جدا وبدأت تدريبات الصالة وسأضاعف جهودي أكثر من أجل العودة في غضون ثلاثة أسابيع.

وكان غياب المدافع الدولي عن المشاركة مع العين منذ بداية الموسم، أثار تساؤلات وعلامات استفهام وسط أنصار الفريق البنفسجي، في ظل الظروف المعقدة التي يعانيها الفريق بغياب أغلب عناصره الدفاعية بقيادة إسماعيل أحمد، ومهند العنزي، ومحمد فائز.

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