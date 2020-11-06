رابطة المحترفين الإماراتية تعلن مرشحي جائزة الأفضل في الدوري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي، برعاية اتصالات الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب لشهر أكتوبر.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر ترشيح لاعبين من بني ياس وهما البرازيلي جواو بيدرو والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، عزيزجون غانييف لاعب شباب الأهلي، إسماعيل مطر لاعب الوحدة بالإضافة إلى لاعب نادي الشارقة البرازيلي كايو لوكاس.

خلال الثلاث مباريات الأولى، سجل جواو بيدرو أربعة أهداف، حيث افتتح التسجيل أمام الوصل وسجل ثنائية في شباك الفجيرة قبل أن يسجل في شباك خورفكان، أما زميله نيكولاس خيمينيز فسجل هدفًا في شباك الوصل وآخر في شباك الفجيرة قبل أن يضيف الثالث من نقطة الجزاء أمام خورفكان، كما صنع هدفًا واحدًا.

سجل لاعب خط وسط شباب الأهلي عزيزجون غانييف هدف التعادل في آخر مباريات الفريق في أكتوبر أمام الوحدة وصنع آخر أمام العين.

أما المتألق إسماعيل مطر، فسجل من نقطة الجزاء في المباراة الافتتاحية للموسم أمام حتا، قبل أن يضيف هدفاً رائعاً في شباك شباب الأهلي، وصنع مطر أيضًا هدفين لفريقه في شهر أكتوبر.

ويكتمل عقد المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بلاعب الشارقة كايو لوكاس الذي سجل ضربة جزاء أمام الفجيرة في اللحظات الأخيرة من المباراة وأضاف هدفاً في شباك العين ليرفع رصيده لهدفين، ونجح في صناعة مثلهما.

وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى في دورينا لشهر أكتوبر كل من خالد السناني (الظفرة)، ماجد ناصر (شباب الأهلي) وأحمد ﺷﻤﺒﻴﻪ (النصر).

تلقت شباك السناني ثلاثة أهداف خلال المباريات الثلاث الأولى، بينما استقبلت شباك ماجد ناصر هدفين وحافظ على شباكه نظيفة في مباراة واحدة، بدوره حافظ شمبيه على نظافة شباكه في مباراتين وتلقى هدفًا واحدًا أمام الجزيرة.

أما على صعيد المدربين، فشهدت القائمة تواجد الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس بجانب عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة والصربي الكسندر فيليسوفينتش مدرب الظفرة، نجح بني ياس والشارقة في تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأولى وحصد النقاط كاملة، أما الظفرة فتفوق على عجمان والفجيرة وتعادل في مباراة واحدة أمام الجزيرة.

وقد فُتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع لرابطة المحترفين الإماراتية وذلك بدءاً من الساعة 11:30 صباح اليوم 6 نوفمبر، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي.

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