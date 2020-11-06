عبد الله ناجي: تدخلات «VAR» تعيد التوازن للحكام

المصدر: دبي- العوضي النمر

أشاد الحكم السابق عبد الله ناجي بأداء وتدخلات حكام تقنية الـفيديو «VAR»، في عدة قرارات مهمة داخل منطقة الجزاء، خلال الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ما أعاد التوازن بين صفوف الحكام وساهم في إخراج المباريات بشكل جيد، حيث خلت المباريات من أي أخطاء مؤثرة في سير ونتائج المباريات، وساهم في ذلك التزام اللاعبين ومساعدة الحكام في أداء مهمتهم على الوجه الأكمل.

وقال ناجي إن حكام تقنية الفيديو يعتبرون نجم الجولة الرابعة، معتبراً أن تدخلاتهم جاءت في محلها، وقرارتهم أصابت في تصويب بعض الأخطاء واكتشافها، مشيراً إلى بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها أحداث مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، قائلاً:

حكام «فار» أجادوا في الجولة، ويمكن اعتبارهم نجوماً للجولة الرابعة، بعد أن تدخلوا في تصحيح ركلة جزاء احتسبت بشكل خاطئ للشارقة، بيد أن حكم الساحة أصر على قراره في احتسابها، وأيضاً حالة أخرى بالتدخل الصحيح لتقنية الفيديو في إلغاء ركلة جزاء للجزيرة، والتدخل في إلغاء هدف للعين لأنه جاء من تسلل دقيق، والتأكيد على صحة هدفي الفجيرة والوصل.

توفير الإمكانات

وأشار عبد الله ناجي إلى أهمية الاهتمام بتقنية الفيديو وتوفير كل الإمكانيات والمعدات اللازمة لها، وإمدادها الدائم بأحدث التكنولوجيات في المجال، مساهمة في إنجاح مهمتها في المسابقات المهمة التي تشهد تدخلها، سعياً لتقليل هامش الخطأ في القرارات التحكيمية.

وأوضح عبد الله ناجي: «أعتقد أنه من الواجب توفير كل الإمكانيات والطاقات لخدمة تقنية الفيديو، الوضع الحالي لا يتواكب مع أهمية مسابقة دوري الخليج العربي، أحد أهم المسابقات الكروية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تفتقد تلك التقنية للعديد من مقومات النجاح الأساسية.

كما أشار إلى أهمية قيام حكام الساحة بمهمتهم دون اتكال أو تلكؤ في اتخاذ القرار بسببب الاعتماد الكبير على تقنية الفيديو، يجب على الحكام مراعاة السرعة في اتخاذ القرارات وترك ما بعد القرار لحكم الفيديو إذا كان فيه شك، لأن الاعتماد الكلي على تقنية الفيديو سيكون له آثار سلبية على المدى البعيد على الحكام أنفسهم، ويأكل من زمن اللعب الفعلي، مما يؤثر على إيقاعات المباريات في بعض الأوقات».

حالات تحكيمية

* تدخل حكم الفيديو في اعتماد هدف للفجيرة بعد أن قام الحكم بإلغائه بداعي التسلل واللعبة صعبة.

* قام الحكم باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الشارقة في مباراته أمام الظفرة، وتدخل الفار لإلغاء القرار، ولكن الحكم أصر على رأيه في احتسابها.

* ألغى حكم الفيديو هدفاً سجله كايو لاعب العين بداعي التسلل.

* حكم الفيديو يؤكد صحة الهدف الثاني للوصل.

* طالب كلباء بركلة جزاء نتيجة لمس لاعب من الوصل للكرة داخل منطقة الجزاء ولكن اللمس غير متعمد.

* احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح النصر نتيجة عرقلة مدافع عجمان لمهاجم النصر.

* احتساب ركلة جزاء صحيحة لبني ياس بعد عرقلة من مدافع الجزيرة للمهاجم بيدرو.

* إلغاء ركلة جزاء للجزيرة من قبل حكم الفيديو وتميزت اللعبة بسرعة القرار سواء من حكم الساحة أو الفيديو.

طاقم الأسبوع

تألق خلال الجولة الرابعة عدد من الحكام، ويعتبر الدولي محمد عبد الله حسن أفضل حكم ساحة، وزايد داوود أفضل حكم مساعد أول، وتركي الزعابي أفضل حكم مساعد ثانٍ، والثنائي عيسى الهاجري ومحمد سالم أفضل حكمي فيديو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز