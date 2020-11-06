مطر: مواجهة خورفكان درس للوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد إسماعيل مطر، نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أن مواجهة خورفكان في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، التي فاز بها العنابي بصعوبة بهدفين مقابل هدف، درس آخر للفريق الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الهدف الذي سجله السلوفيني تيم ماتافز قبل نهاية الشوط الأول أعاد الوحدة للمباراة في الوقت المناسب.

وسجل إسماعيل مطر هدف الفوز على خورفكان، وهو ثالث أهدافه هذا الموسم، بعدما كان قد سجل في شباك حتا وشباب الأهلي، ليرفع رصيده إلى 90 هدفاً في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي على مدار 20 عاماً، وبات يفصله 10 أهداف عن دخول نادي المائة. وقال في تصريحات صحافية عقب فوز الوحدة على خورفكان: «مثل هذه المباريات إذا منحت المنافس الثقة، قد تصبح الأمور صعبة، وهو ما حدث، ولكن هدف ماتافز أعادنا للقاء في الوقت المناسب».

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