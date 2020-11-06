عقد رعاية بين لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة و«المحترفين»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقعت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة عقد رعاية مع رابطة المحترفين الإماراتية في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين، وبما يسهم في تحقيق المزيد من خطوات التميز والتطور بشكل عام وقطاع لعبة كرة القدم التي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى بشكل خاص.

حيث وقع الاتفاقية كل من راشد سعيد العامري رئيس اللجنة الفنية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، نيابة عن جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية.

وجاء الإعلان عن الرعاية في حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين أقيم أول من أمس بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، حضره راشد سعيد العامري وكيل الوزارة لقطاع التنسيق الحكومي بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة الفنية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عضو لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، والمهندس علي جاسم المزروعي مدير مكتب شؤون المبادرات عضو لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وسعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي عضوا مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة.

خطة

تنسجم اتفاقية الرعاية بين الطرفين مع استراتيجية لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة الساعية إلى تدعيم الجهود المشتركة للمؤسسات الرياضية في الدولة، واستراتيجية رابطة المحترفين الإماراتية الرامية إلى تنمية المجتمع المحلي. وأكدت الاتفاقية على أهمية تعزيز دور الأندية المجتمعي من خلال المبادرات الهادفة، وتنظيم منصات التواصل مع الجماهير.

بنود الرعاية

تضمنت بنود الرعاية التعاون في إطار المبادرات التطويرية، إطلاق حملات إعلامية تهدف إلى تعزيز الثقافة والرياضة والانتماء الرياضي على وجه الخصوص، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمبادرات الوطنية الجاذبة للجماهير، والعمل إلى جانب الأندية لتطوير الخدمات المقدمة للجماهير في الملاعب، وتوزيع جوائز تحفيزية في مختلف مسابقات الرابطة.

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