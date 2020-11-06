الحزامي يتفقد منشآت نادي مليحة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

اطلع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على سير العمل في منشآت نادي مليحة الثقافي الرياضي، خلال زيارته التي قام بها لمقر النادي، أول من أمس، ضمن سلسلة متابعات المجلس للأندية بالإمارة الباسمة، والوقوف على تفاصيل الأعمال الخاصة بالمنشآت.

وكان في استقباله محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، بحضور عبد الله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، وحمد البيماني رئيس قسم تقنية المعلومات بإدارة الخدمات المساندة، والمهندسة أسماء البلوشي رئيس قسم متابعة المنشآت الرياضية.

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