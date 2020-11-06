3 مباريات في تمهيدي كأس رئيس الدولة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق في الرابعة و45 دقيقة عصر اليوم الجولة الخامسة والأخيرة من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2020، بإقامة ثلاث مباريات لحساب المجموعة الأولى.

في المباراة الأولى يستضيف البطائح نادي الإمارات في مواجهة مصيرية ستحدد صاحب بطاقة التأهل الأولى.

وفي المباراة الثانية يحل الحمرية ضيفاً على العربي، وفي المباراة الثالثة يواجه دبا الحصن مستضيفه التعاون، ويحتل دبا الحصن المركز الخامس برصيد 3 نقاط فيما يأتي التعاون في المركز السادس بنقطة واحدة.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة مساء الغد بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الثانية، تجمع المباراة الأولى العروبة مع ضيفه مصفوت، ويلعب في المباراة الثانية مسافي على ملعبه مع دبا. ويكفي العروبة متصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط الفوز أو التعادل لخطف البطاقة الثانية للتأهل، فيما يحتاج مصفوت للفوز على العروبة وهزيمة أو تعادل دبا مع مسافي، أما في حالة فوز دبا ومصفوت فسيكون لفارق الأهداف القول الفصل.

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