شباب الأهلي يتحدى الجزيرة اليوم في نهائي كأس الطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

يلتقي فريقا طائرة الجزيرة وشباب الأهلي في السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب الصالة المغلقة بنادي الوصل، في المباراة النهائية على النسخة الخامسة من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال.

ويسعى الفريقان إلى الفوز بلقبهما الأول في البطولة بمسماها الجديد والمعروفة من قبل بكأس الاتحاد، بعدما سبق وتوج بني ياس بالنسخة الأولى، والعين بالنسخة الثانية، والنصر بالموسمين الماضيين.

في الوقت الذي تأهل فيه الجزيرة إلى المباراة النهائية، بعد فوزه في الدور قبل النهائي يوم الجمعة الماضي، ٣-١ على العين بطل النسخة الثانية، ووصيف النسخة الرابعة من البطولة، مع العلم أن كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، هي أولى بطولات الكرة الطائرة للرجال في الموسم الجاري، وتم تعديل نظامها لتقام بخروج المغلوب من مباراة واحدة على ملعب محايد، لتتناسب مع التوقيتات المضغوطة التي تقام فيها بطولات الموسم الحالي، بسبب ظروف الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

والجدير بالذكر، أن الأهلي سبق وتوج بطلاً للمسابقة مرتين عندما كانت معروفة باسم كأس الاتحاد، وتوج نادي الشباب بها مرتين أيضاً، قبل دمج الناديين عام 2017، بينما سبق وفاز الجزيرة بكأس الاتحاد، 5 مرات، متساوياً مع الوصل والنصر.

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