إسدال الستار على «غولف دبي مونلايت كلاسيك» للسيدات

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يسدل الستار مساء اليوم على منافسات بطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» لغولف السيدات، التي استهلت مساء أول من أمس على ملعب «فالدو» في نادي الإمارات بدبي، وتبلغ جوائزها 285 ألف دولار، والبطولة مندرجة تحت مظلة الجولة الأوروبية لغولف السيّدات، ويتنافس على لقبها 56 من نخبة نجمات «الجولة الأوروبية للاعبات المحترفات»، حيث تقام تحت شعار «حان وقت التألق» لتعلن البطولة عودة الفعاليات الرياضية إلى دبي.

واعتلت اللاعبة السويدية كارولين هدوول، وبرصيد سبع ضربات تحت المعدل، صدارة اليوم الأول في البطولة، وبفارق الضربتين عن كل من الألمانية لورا فوينفستويك، والفرنسية سيلين بوتير اللتين تشاركتا المركز الثاني، فيما حلت ثالثاً النيوزيلاندية ليديا كو.

ويقضي نظام بطولة دبي، بأن تقتصر منافساتها على ثلاثة أيام، وأن تستهل تحت الأضواء الكاشفة ليلاً.

ويشار إلى أن البطولة الافتتاحية عُرفت سابقاً باسم «أوميغا دبي ليديز ماسترز»، وانطلقت في العام 2006 بمشاركة عدد كبير من الفائزات السابقات، وتمّ تأجيل إقامة البطولة التي تحمل اسماً جديداً من مايو إلى نوفمبر بعد انطلاقها لأول مرة في ربيع العام 2019، حيث حقّقت نجاحاً عالمياً ورسخت سمعتها كأول فعالية احترافية للغولف في العالم.

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