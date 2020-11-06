4 مباريات في انطلاق دوري الثانية 4 ديسمبر

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

جاءت قرعة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم التي أقيمت أمس متوازنة وأسفرت عن تقسيم الفرق الـ 15 إلى مجموعتين تضم الأولى فرق يونايتد، يونايتد سبورت، أتلتيكو أريبيا، لافال يونايتد، ريجنال، أكاديمية لاليغا، الهلال يونايتد والموج، والثانية فرق بينونة، ليوا، كلية الدار، سيتي، غلف هيروز، الاتفاق، فرسان هيسبانيا.

وتنطلق المسابقة بأربع مباريات بالمجموعة الأولى يوم 4 ديسمبر ويلتقي يونايتد مع يونايتد سبورت، وأتلتيكو أرابيا مع لافال يونايتد، وريجنال مع أكاديمية لاليغا والهلال يونايتد مع الموج، وتقام 3 مباريات بالمجموعة الثانية في اليوم التالي ويلعب بينونة مع ليوا، وكلية الدار مع سيتي وغلف هيروز.

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