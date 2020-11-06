حميد عبد الله سد الفهود المنيع

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

وجّه حارس الوصل المتألق حميد عبد الله رسائل ضمنية للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب الكولومبي خورخي بينتو، وذلك بتألقه مع فريقه بداية من هذا الموسم.

وخلال مباراة كلباء أول من أمس تألق حميد ووقف سداً منيعاً في وجه الهجوم الكلباوي بعد أن استطاع اصطياد كل الكرات بخفة ورشاقة، فضلاً عن ردة فعله وتركيزه في كل الأوقات، ليجد حارس الوصل الإشادة حتى من الفريق المنافس، بعد أن اختاره الأورغوياني خورخي داسيلفا رجلاً للمباراة، مشيراً إلى أن حميد أحبط كل الهجمات الكلباوية.

وكان حميد نجماً فوق العادة خلال مباراة كلباء والتي انتهت بفوز الوصل بثلاثية، ويفتح سالم ربيع صفحة جديدة من الانتصارات في انتظار قادم الجولات.

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