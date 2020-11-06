مباراتان في تمهيدي كأس اليد الليلة

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تقام في الخامسة عصر اليوم مباراتان في تمهيدي منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لرجال كرة اليد والمؤجلة من مسابقات الموسم الماضي بسبب الجائحة، حيث يلتقي في المباراة الأولى الوصل مع الظفرة على أرض صالة الشيخ مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان بدبي، والمباراة الثانية يستضيف خلالها العين بعقر داره فريق الوحدة وفق رغبة العنابي بإقامة المباراة بقلعة الزعيم.

ويقام ربع النهائي السبت بعد المقبل 14 نوفمبر الجاري، ونصف النهائي بعده بثلاثة أيام، على أن يقام الختام في 20 نوفمبر الجاري.

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