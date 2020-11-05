مدرب العين: التركيز واحترام الخصم أهم عوامل الفوز على الظفرة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

شدد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، على ضرورة وأهمية التركيز واحترام الخصم في مواجهة الظفرة يوم السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، من اجل تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، وقال إن خسارة الفريق المنافس في الجولة السابقة بخماسية من الجزيرة لا تعكس مستواه الحقيقي فقد قدموا مردودا متميزا وحققوا نتائج جيدة في مبارياتهم الثلاث السابقة، ولديهم مهاجمين أقوياء، يتميزون بالسرعة.

وقال: بالطبع مباراة مهمة وعلينا أن نديرها بالصورة التي تقودنا للتفوق ففريقنا يتميز بعدد التسديدات الموجهة على مرمى الفريق المنافس، ومثال ذلك مباراتنا أمام الشارقة فقد سدد الفريق 25 مرة وأحرزنا هدفاً واحداً، وأمام الفجيرة سددنا 17 مرة وأيضاً أحرزنا هدفاً واحداً فقط، ولذلك علينا أن نعمل على تحسين هذا الجانب.

كما يجب رفع مستوى التركيز لدى اللاعبين منذ بداية المباراة. فقد تلقت شباكنا هدفين في آخر مباراتين في وقت مبكر، وهي جوانب بإمكاننا أن نعمل على تحسينها كونها مهمة بالنسبة لنا الأمر الذي يجعلنا أفضل لحصد نقاط المباراة ضد الظفرة. ويجب أن يكون هذا هو هدفنا الرئيسي والذي يتمثل بالتسجيل ضد المنافس، والسيطرة على مجريات المباراة والاستحواذ على الكرة وفي النهاية الفوز بنقاط المباراة الثلاث.

و تعليقا على غضب الجماهير على أداء ونتائج الفريق قال: أتفق مع الجماهير واحترم وجهة نظرهم لأننا العين، ولكنني على يقين أن الجماهير ستكون معنا في جميع الأوقات، ولا يساورني الشك أن المدرب في النهاية هو من يتحمل مسؤولية الأخطاء، وأعلم أنَّ الجماهير ترغب في أن نحقق أفضل النتائج وهو ما نحاول أن نحققه لفريق العين، وما أطلبه من الجماهير أن يدعموا الفريق كما يفعلون دائماً، وليس فقط في الأوقات التي يحقق فيها الفوز.

وحول غيابات الفريق، قال: لدينا إسماعيل أحمد الذي خضع لعملية يوم أمس، وسيغيب أيضاً محمد أحمد، وريان يسلم وثلاثتهم لن يلعبوا المباراة القادمة بالتأكيد لعدم جاهزيتهم. أما بقية اللاعبين، غداً سنتخذ القرار من سيلعب، وكالمعتاد إذا كان اللاعب جاهزاً 100%، فسيشارك بتشكيلة المباراة.

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