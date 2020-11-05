لجنة الحكام توصي باعتماد "الفار" في إياب كأس الخليج العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبمشاركة سالم عبدالله الشامسي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، صالح المرزوقي، إبراهيم المنصوري، حمد بن حنيفة، عوض مسري، وفاطمة العامري أعضاء اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، ومحمد العشماوي مقرراً.

وثمنت لجنة الحكام دعم ورعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لكافة البرامج والدورات التدريبية وورش العمل الهادفة لتطوير كافة عناصر المنظومة التحكيمية الإماراتية .

وناقش الاجتماع المستوى الفني للحكام خلال إدارتهم لمباريات دوري وكأس الخليج العربي والتصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة.

ورفعت اللجنة عدداً من التوصيات لاعتمادها من مجلس الإدارة منها

توصية بالقائمة الدولية للحكام والحكام المساعدين "الرجال والإناث"، والفئة المستحدثة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لحكام الفيديو بالإضافة لحكام كرة قدم الصالات والشاطئية.

وتوصية بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد من الدور التمهيدي لبطولة كأس الخليج العربي من الجولة القادمة "مباريات دور الإياب" ولائحة الخصومات المالية للحكام .

وقدمت اللجنة أيضاً توصية باعتماد مقيم حكام لكرة الصالات ومقيم حكام لمسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية ، وترقية حكم من الدرجة الثانية للدرجة الأولى .

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