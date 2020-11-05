مدرب عجمان: موقفنا في الدوري يفرض علينا اليقظة أمام بني ياس

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي، على أهمية مواجهة فريقه يوم السبت أمام بني ياس ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى ان أهمية المباراة نبعت من حصد عجمان نقطة وحيد في 4 مباريات سابقة، وقال ان الموقف يتطلب مزيد من اليقظة والتركيز وتقديم مستوى قوي، لا سيما وبني ياس من الفرق القوية من خلال ما قدمه في 4 جولات سابقة.

وقال الرمادي ان الدخول في موقف الأمان هدف لكل الفرق التي لم تحقق نتائج جيدة وعجمان من بينها ولا بديل غير السعي لتصحيح الوضع بتحقيق الفوز.

وأوضح الرمادي، ان موقف الغيابات والاصابات في الفريق كما هو وزاد عليه انضمام المدافع حسن زهران لقائمة الغيابات، وتوقع الرمادي عودة معظم المصابين بعد مباراة بني ياس نظراً لضيق الوقت حالياً بين الجولتين الرابعة والخامسة، وأرجع الرمادي، هبوط مستوى فريقه في مباراة النصر، للمتغيرات التي حدثت في المباراة وأهما اصابة حسن زهران واضطراره لتغيير اسلوب اللعب.

وأوضح الرمادي ان غياب البرازيلي غوستافو في المباراة السابقة يعود لإصابة خفيفة تعرض لها في آخر تدريب وتعافى منها حالياً وجاهز لخوض المباراة.

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