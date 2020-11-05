كايزر: الجزيرة يسير في الطريق الصحيح

المصدر: ابوظبي: احمد عيسى

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه يسير في الطريق الصحيح وأنه عالج مشكلة اللمسة الأخيرة في مباراته السابقة بالدوري أمام بني ياس، ذاكرا ان ختام الهجمة كان ينقص فريقه في الجولات الثلاث الأولى من المنافسة ولكنه تجاوز هذه المشكلة.

وقال كايزر في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء الشارقة يوم السبت لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين، أن المباراة ستكون صعبة لان فريقه يواجه منافسا قويا يمر بأفضل مراحله على مستوى الأداء والنتائج مع تصدره لجدول الترتيب وأضاف: الشارقة لديه لاعبين جيدين وعناصر تتمتع بإمكانات خاصة، مثل ايغور الذي اعتبره لاعبا مهما لكنه لايمثل بمفرده مصدر القوة، أيضا أرى أن فريقي أيضا يتمتع بمواهب جيدة وانا أركز عليه وعلى تحضيره للقاء وليس على المنافس.

وأكد المدرب الهولندي أن فريقه حافظ على طريقة تحضيره المعتادة، نافيا وجود إعداد خاص لمواجهة الشارقة، ذاكرا ان فخر أبوظبي كتاب مفتوح وأسلوبه معروف وأضاف: أيضا الشارقة معروف للجميع لذلك لن تكون هنالك مفآجات للطرفين.

وعن وجود عرض خارجي للمدافع خليفة الحمادي من أندرخلت البلجيكي قال كايزر ، أنه لايعلم بهذا العرض ولم يتحدث معه أحد في هذا الخصوص.

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