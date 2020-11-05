العنبري: الشارقة والجزيرة يملكان أفضل اللاعبين

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

توقع المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة مباراة جيدة بين فريقه ومضيفه الجزيرة يوم السبت ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى ان الفريقين يضمان أفضل اللاعبين في الدوري، زيادة على ان لاعبي الفريقين لديهم الرغبة والحماس لتقديم أفضل ما عندهم بعد فترة التوقف الطويلة، وظهر ذلك من خلال الجولات الأربعة التي قدم فيها الفريقان مستوى متوزان ومتصاعد من مباراة إلى أخرى.

وقال العنبري ان فريقه جاهز من الناحيتين الفنية والمعنوية، ولا يوجد أي غيابات بإستثناء الحسن صالح الذي يخضع لبرنامج تدريب تأهيلي منذ اسبوع، وتمنى العنبري تقديم مباراة جيدة من الطرفين تليق بامكانياتهما وسمعة الناديين.

وأرجع العنبري الانجاز الذي حققه مع الفريق بالفوز 4 مباريات متتالية للموسم الثالث على التوالي، للمجهود الجماعي في منظومة شركة كرة القدم بالنادي، وقال ان مجلس ادارة النادي يقوم بدور ايجابي مؤثر، وظهر ذلك من خلال توفر عدد مميز من اللاعبين البدلاء لا يقل مستواهم عن الأساسيين، مشيراً إلى ان توفر البدلاء المناسبين، واحدة من مميزات الفرق التي تنافس على البطولات.

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