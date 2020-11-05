مدرب بني ياس: تجاوزنا خسارة الجزيرة وجاهزون لعجمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، أن السماوي في أتم الجاهزية لمواجهة عجمان بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.

وقال المدرب الروماني إن بني ياس تجاوز آثار الخسارة من الجزيرة بثلاثية في الجولة الماضية، موضحاً أنه تحدث مع اللاعبين بأن الخسارة أصبحت من الماضي وعلى الفريق المضي قدماً والتركيز على المرحلة المقبلة.

وأضاف:" علينا الاستفادة من أخطاءنا وعدم تكرارها مجدداً، عجمان سيسعى لتحقيق فوزه الأول في الدوري، ونحن قادمون من خسارة أولى لم تكن سهلة بالنسبة لنا، ولذلك يجب التركيز من أجل تحقيق الفوز".

وأشار إلى أنه لا يمكن القول أن بني ياس يسعى للقب كون المسابقة لا زالت في بدايتها، وقال:" مع الوضع الحالي وفي ظل تقارب المستويات لا يمكن الحديث عن أمر المنافسة الآن، بالطبع سنقاتل ولن نستسلم في كل مباراة ولكن ينبغي علينا عدم وضع الضغوط على اللاعبين".

وكشف مدرب بني ياس عن عودة حسن المحرمي إلى تدريبات الفريق بعد عودته من الخدمة الوطنية، مشيراً إلى استمرار غياب سلطان الشامسي وجواو فيكتور اللذان خاضا تدريبات فردية في انتظار انضمامهما للتدريبات الجماعية للفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز