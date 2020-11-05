مدرب الظفرة:جاهزون لمواجهة العين

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

قال الصربي الكسندر فيلسيوفيتش مدرب الظفرة أن لاعبيه يدركون معنى اللعب ضد العين قبل مواجهة الفريقين يوم السبت في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، ذاكرا أنه منافس قوي ومن الأندية الكبيرة في الدولة، واضاف: أعتقد أننا مقبلون على مباراة صعبة لان العين لديه لاعبين بجودة عالية يتمتعون برغبة الفوز والدليل على ذلك رفضهم للخسارة في المباراة السابقة أمام الفجيرة التي تمكنوا فيها من نيل التعادل في الدقائق الأخيرة.

وقال مدرب الظفرة أنه يحترم العين كثيرا ولكنه ما يهمه أكثر في المباراة جاهزية لاعبيه وقال: تركيزي منصب على تجهيز فريقي حتى نقدم مباراة جيدة مع تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أننا خسرنا الجولة الماضية، يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل العودة للنتائج الإيجابية، صحيح أن المنافس فريق قوي ولكننا قادرون على نيل الأفضلية وكسب النقاط الثلاث وتحقيق هذه الأهداف يتطلب الجهد المستمر من اللاعبين في الملعب.

وكشف المدرب الصربي عن شكوى لاعبيه مسعود سليمان ودينلسون، وسعيد الكثيري من الإصابة، بجانب خالد بطي الذي غاب عن الجولات الماضية، مبينا أن الجهاز الفني ينتظر رأي الطبيب لإتخاذ القرار النهائي بشان تواجدهم في الملعب قبل ساعات من موعد اللقاء.



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