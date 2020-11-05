لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة ورابطة المحترفين توقعان عقد رعاية

المصدر: وام

وقعت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة عقد رعاية مع رابطة المحترفين الإماراتية في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين، وبما يسهم في تحقيق المزيد من خطوات التميز والتطور بشكل عام وقطاع لعبة كرة القدم التي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى بشكل خاص، حيث وقع الاتفاقية كلاً من راشد سعيد العامري رئيس اللجنة الفنية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة نيابة عن جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان سمو ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية.

وجاء الإعلان عن الرعاية في حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين أقيم صباح الأربعاء 4 نوفمبر 2020 بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، حضره راشد سعيد العامري وكيل الوزارة لقطاع التنسيق الحكومي بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة الفنية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عضو لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، المهندس علي جاسم المزروعي مدير مكتب شؤون المبادرات عضو لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي عضوا مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة.

تنسجم اتفاقية الرعاية بين الطرفين مع الخطة الاستراتيجية للجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة الساعية إلى تدعيم الجهود المشتركة للمؤسسات الرياضية في الدولة، واستراتيجية رابطة المحترفين الإماراتية الرامية إلى تنمية المجتمع المحلي من خلال رياضة كرة القدم.

وتضمنت بنود الرعاية التعاون في إطار المبادرات التطويرية، إطلاق حملات إعلامية تهدف إلى تعزيز الثقافة والرياضة والانتماء الرياضي على وجه الخصوص، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمبادرات الوطنية الجاذبة للجماهير، والعمل إلى جانب الأندية لتطوير الخدمات المقدمة للجماهير في الملاعب، وتوزيع جوائز تحفيزية في مختلف مسابقات الرابطة. كما أكدت اتفاقية الرعاية على أهمية تعزيز دور الأندية المجتمعي من خلال المبادرات الهادفة، وتنظيم منصات التواصل مع الجماهير، والعمل إلى جانب المدارس والجامعات لترسيخ أسس الثقافة الرياضية والانتماء الرياضي، إضافة إلى إطلاق دوريات إلكترونية لجذب الفئات المهتمة.

ووصف جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان سمو ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة اتفاقية التعاون والشراكة بين الطرفين بالخطوة المهمة، والتي يسعى من خلالها الطرفان إلى تأكيد الدعم الكبير للرياضة وقطاع كرة القدم على وجه التحديد، وقال " رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة كانت دائما ما تضع الإنسان الإماراتي في المقام الأول، باعتباره الهدف الأسمى من أجل التنمية سواء من أجل الحاضر أو المستقبل".

وأضاف "هدفنا الأساسي الذي حدده صاحب السمو رئيس الدولة هو بناء الوطن والمواطن باعتباره الثروة الحقيقية، حيث كان للإمارات ومن خلال مسيرة الاتحاد العديد من النماذج المشرقة لبناء الدولة الحديثة التي تستمد من الماضي العزيمة والإصرار حتى تكون طريقا للحاضر وطريقا لمستقبل أكثر إشراقا، وهو ما لا يتحقق إلا وفق رؤية استراتيجية متكاملة للتطور".

وأوضح السويدي أن مصلحة المواطن تشكل الدافع الأول لعمل لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وأردف "وجدنا في رابطة المحترفين الشريك الأمثل، لنسهم معاً في تأمين ما تحتاج إليه اللعبة من مقومات تساعدها على التطور واللحاق بركب العالمية".

بدوره، قال عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية "تهدف الاتفاقية إلى تأكيد أواصر التعاون والارتباط بين القطاع الرياضي عامة والكروي خاصة وبين اللجنة التي لا يخفى على أحد أهمية دورها في تطوير كافة القطاعات. وتابع " نسير على نهج حكومتنا الرشيدة التي تولي الاهتمام الكبير للتطوير، وتتطلع دائما لمستقبل أفضل، وتسعى للنهوض بمختلف القطاعات، فجاء توقيع هذه الاتفاقية ليعكس تلك الرؤية في تطوير كرة القدم. "

وأضاف الجنيبي "مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تشمل كافة المجالات، وتجعل منا "أسعد شعب"، وامتدت هذه المبادرات للقطاع الرياضي بشكل عام والكروي بشكل خاص، حيث نشهد اليوم إبرام هذه الاتفاقية التي ستساهم في تطوير كرة القدم في الدولة من خلال المبادرات الترويجية والمجتمعية، وتعزيز الحضور الجماهيري في الملاعب وتقديم جوائز قيمة، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الثقافة الرياضية في المجتمع. ونسعى مع لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة إلى خدمة المجتمع بمختلف فئاته، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاح والريادة".

الجدير ذكره أن رابطة المحترفين الإماراتية، تأسست عام 2008، وانضمت في 2019 إلى منتدى الدوريات العالمية لكرة القدم، وترتبط الرابطة في إطار الاحتراف الرياضي بالتعاون مع منظومة من الشراكات الاستراتيجية. كما نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال مسيرتها وحصدت عدة جوائز أبرزها: جائزة أفضل منظمة رياضية معترف بها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2017، ثم جائزة أفضل دوري ملهم في آسيا ضمن جوائز منظمة صناعة الرياضة الآسيوية في 2018.

وكانت مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة قد انطلقت في يونيو 2005 تحت اسم اللجنة التنفيذية لمشاريع المناطق النائية والمرافق العامة في الدولة، قبل أن يتم في مايو 2011 تغيير اسم اللجنة إلى "لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة".

حيث كان الهدف من انشاء مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة هو ترجمة لرؤية سموه في تأمين الحياة الكريمة والمستقرة للمواطن، وذلك من خلال توفير المسكن المناسب والمرافق الصحية والعلاجية والتعليمية، أو من حيث توفير وتطوير بنية تحتية حديثة وقوية وشاملة، وتشمل الكهرباء والماء والجسور وشبكات الطرق.

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