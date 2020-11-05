استدعاء ماتافز ومبوكو لمنتخبي سلوفينيا والكونغو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تلقى السلوفيني تيم ماتافز والكونغولي باول مبوكو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة استدعاء للانضمام لمنتخبي بلادهما، خلال فترة التوقف الدولي التي تبدأ عقب نهاية مباريات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.

وتلقى الوحدة خطاب استدعاء للدولي ماتافز للانضمام لمنتخب بلاده الذي يلعب أمام كوسوفو واليونان يومي 15 و18 نوفمبر الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية، إذ من المقرر أن يغادر عقب مباراة الوحدة والوصل المقررة يوم بعد غد الأحد، فيما استدعى مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية اللاعب باول مبوكو لقائمة بلاده التي ستخوض مواجهتين ذهاباً وإياباً أمام أنغولا يومي 14 و17 من الشهر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

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