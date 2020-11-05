«الفرسان» يفوز بـ«هاتريك» أيغور.. والوصل يضمد الجراح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شدد شباب الأهلي مطاردته لفرق قمة دوري الخليج العربي، بالفوز على ضيفه حتا بثلاثية نظيفة سجلها أيغور خسيوس في الدقائق 21 و49 و51 أمس، بالعوير، في ختام الجولة الرابعة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، وصعد إلى المركز الرابع في الترتيب العام لفرق الدوري بفارق الأهداف عن الجزيرة بالمركز الخامس، وتجمد رصيد حتا عند نقطة واحدة، وظل في المركز قبل الأخير.

وقاد إسماعيل مطر الوحدة إلى فوز صعب بهدفين مقابل هدف على حساب مضيفه خورفكان، أمس، على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وتقدم الوحدة إلى المركز الخامس في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما بات خورفكان ومدربه البرازيلي كايو زاناردي في موقف لا يحسدان عليه بعد الخسارة الرابعة، متذيلاً ترتيب الدوري دون أي نقطة.

تقدم خورفكان أولاً عن طريق البرازيلي ريكاردينهو. وسجل ثنائية الوحدة تيم ماتافز وإسماعيل مطر.

واستعاد الوصل نغمة الانتصارات وحقق فوزاً عريضاً خارج الأرض على كلباء بنتيجة 3-0، وجاءت أهداف الوصل عن طريق ليما وبيدرو ومنديز في الدقائق 3،8،81، ليرفع الإمبراطور رصيده إلى 6 نقاط ويبقى كلباء بـ3 نقاط.

ويتصدر الشارقة الترتيب بـ12 نقطة، بينما يحل النصر ثانياً بـ10 نقاط،وبني ياس ثالثاً بواقع 9 نقاط. وتقام مباريات الجولة الخامسة بعد غد السبت والأحد.

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