علي مبخوت .. 148 هدفاً في دورينا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

استعاد علي مبخوت نجم وهداف الجزيرة توهجه بعدما قاد فريقه إلى الفوز على بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أول من أمس، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، ليحقق الفريق انتصاره الثاني في المسابقة ويتقدم إلى المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

ونجح علي مبخوت بتسجيله هدفين هما أول أهدافه في الموسم الحالي، في تقليص الفارق مع فهد خميس وتيغالي في قائمة الهداف التاريخي لدوري الخليج العربي، إذ رفع مبخوت رصيده من إجمالي أهدافه في تاريخ مشاركاته في الدوري إلى 148 هدفاً في المركز الثالث في القائمة، بفارق 6 أهداف عن الوصيف تيغالي الذي يملك في رصيده 154، ويفصله 17 هدفاً عن معادلة رقم فهد خميس أفضل هداف في تاريخ الدوري.

ويعد أفضل رقم تهديفي لعلي مبخوت موسم 2016 ـ 2017، حين تمكن من نيل لقب الهداف بعد تسجيل 33 هدفاً، بينما كانت النسبة الأدنى له في موسم 2008 ـ 2009 و2010 ـ 2011 حين اكتفى بتسجيل هدفين، وكان حينها لا يزال لاعباً واعداً.

مكتسبات

ونجح الجزيرة في الاختبار أمام بني ياس بالواقعية والخبرة والحنكة في التعامل مع مجريات المباراة، وحقق مكتسبات عدة بالوجوه الشابة، حيث اعتمد الجزيرة في المباريات الماضية على لاعبين أجنبيين فقط، فيما ظهر الأجنبي الثالث النيجيري إيموه إيزيكيل للمرة الأولى أمام بني ياس، ونجح في وضع بصمته سريعاً، بعد أن احتاج 10 دقائق فقط من لحظة دخوله أرضية الملعب، إلى تسجيله أول أهدافه مع الجزيرة.

في المقابل ورغم خسارة بني ياس إلا أن الفريق قدم أداء جيداً، واصل به مستواه المميز الذي قدمه في الجولات الثلاث الأولى، ولكنه افتقد للفاعلية في الفرص التي أتيحت للفريق على مدار الشوطين، إلى جانب إهدار سواريز ركلة الجزاء التي احتسبت في الشوط الأول وكانت كفيلة بالتعادل وتغيير نتيجة المباراة، ليتراجع السماوي إلى المركز الثالث تاركاً الصدارة منفردة للشارقة.

نتيجة

وقال فواز عوانة قائد فريق بني ياس إن الجزيرة فريق قوي واستطاع حسم النتيجة، وساهم إضاعة ركلة الجزاء في خروج المنافس متقدماً في الشوط الأول، مؤكداً أن الفريق الجيد بإمكانه العودة سريعاً وتجاوز الخسارة. وأضاف: في الشوط الأول لاحت لنا فرص عدة، والجزيرة فريق قوي في الهجمات المرتدة، وطبيعي ركلة الجزاء مثلت نقطة تحول في اللقاء، أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه، علينا بنسيان الخسارة، والتركيز في المواجهة القادمة.

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