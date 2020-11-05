النصر.. أفضل انطلاقة منذ 5 مواسم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حصد النصر 10 نقاط من 4 مباريات بنهاية الجولة الرابعة، ليحقق بذلك أفضل انطلاقة له في دوري الخليج العربي منذ 5 مواسم، حيث حصل على مثل هذا الرصيد من النقاط في موسم 2015 ـ 2016 تحت قيادة مدربه السابق الصربي إيفان يوفانوفيتش عندما فاز في الجولات الأربع الأولى على الإمارات والظفرة والوصل وتعادل مع الشارقة.

وفاز النصر مساء أول من أمس، على عجمان بثلاثية نظيفة وارتقى إلى الوصافة في جدول الترتيب العام خلف المتصدر الشارقة بفارق نقطتين ويستعد لمواجهة حتا في الجولة المقبلة.

وأكد مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، أنه سعيد بالفوز ولكن المركز الثاني لا يعني شيئاً في الوقت الحاضر، مشدداً على ضرورة التركيز على المباراة المقبلة، ومشيراً إلى أنه من المبكر التفكير في صراع المراكز من الآن. واعترف المدرب الكرواتي أن المباراة جاءت صعبة، وأضاف: الفوز نتيجة جيدة وطبيعية ولكن خسارة بعض النقاط تؤدي إلى وضعية سيئة، طلبت من اللاعبين التحلي بالصبر لتحقيق الفوز وهو سر تفوقنا في المباراة، لقد حققنا 3 نقاط مهمة، وتستمر رحلتنا الناجحة.

أسلوب

وانتقد كرونو الأسلوب الذي اعتمده عجمان في الشوط الأول قائلاً: لا يعقل أن نلعب 10 دقائق فقط خلال 45 دقيقة الأولى في المباراة بسبب تعمد عجمان إضاعة الوقت بطرق مختلفة، علينا إيجاد طريقة ما لدفع هذا الفريق والفرق الأخرى للعب كرة القدم بالطريقة الصحيحة وعدم هدم اللعب، على هذا المنوال سنفقد الشغف وسنهدم كرة الإمارات، ليس مهماً أن يفوز النصر أو كرونو بل الأهم هو أن تتطور الكرة هنا، لم نشاهد في المباراة كرة سريعة، لقد شاهدنا فقط لعباً عقيماً وتمريرات متقطعة وسقوط لاعبين على الأرض، نحن بصدد هدم كرة الإمارات، لا يمكن أن نلعب بهذه الأساليب ولن نصل إلى أعلى المستويات بل سننحدر، يجب أن نجد الطريقة المثلى للعب كرة القدم حتى نصل بكرة الإمارات إلى المحافل الدولية وكأس العالم لكن بهذا الأسلوب صعب جداً.

فرصة

من جهته، أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، أن فريقه لا يستحق الخسارة من النصر وأنه كان قادراً على التقدم في النتيجة منذ الشوط الأول عندما انفرد مهاجمه بوبكر تراولي بالمرمى لكنه لم يحسن استغلال الفرصة. وأضاف: لا نستحق هذه الخسارة وكنا قادرين على الفوز في الشوط الأول، لقد قدمنا مستوى جيداً رغم افتقادنا 9 لاعبين من ضمنهم محترفين اثنين، و3 مدافعين أساسيين ونجحنا في مجاراة النصر الذي لديه 7 لاعبين غير مواطنين وكنا ندّاً قوياً له. وأضاف: عندما تأخرنا بهدف كنا قريبين من العودة وأوجدنا فرصاً خطرة للتسجيل مع بداية الشوط الثاني منها كرتان على العارضة لكن ركلة الجزاء قتلت المباراة، كما أن الغيابات التي شهدتها تشكيلة فريقه كانت مؤثرة خاصة من الناحية الدفاعية، مؤكداً أنه لم يكن يملك حلولاً إضافية، خصوصاً بعد تعرض مدافعه حسن زهران لإصابة موجعة في الشوط الثاني.

كذلك رفض مدرب عجمان اعتبار الخسارة الثالثة لفريقه في 4 جولات كونها شارة حمراء، موضحاً أنها مجرد خسارة لمباراة من ضمن مباريات الدوري وأنه لا يستطيع توجيه اللوم إلى لاعبيه، خصوصاً أن عجمان لعب خارج ملعبه ضد النصر المرشح للمنافسة على اللقب.

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