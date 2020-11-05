الشارقة.. رقم تاريخي مع العنبري

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

حقق الشارقة ومدربه الوطني عبد العزيز العنبري، رقماً تاريخياً هو الأول من نوعه في كرة الإمارات بالفوز 4 مرات على التوالي في 3 مواسم متتالية، حيث لم يسبق لفريق أو مدرب تحقيق هذا الرقم في جميع مسابقات الدوري، وذلك بعد فوز الفريق على ضيفه الظفرة 5-0، في انطلاقة الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ليصل الشارقة للنقطة 12 في صدارة الترتيب.

وحمل الفوز الخماسي معه، تسجيل أول «هاتريك» في دوري الخليج العربي من نصيب ويلتون سواريز الذي اعتلى صدارة الهدافين 6 أهداف بمعدل 1:5 هدف في المباراة وهو رقم أكثر من جيد في مشوار اللاعب العائد لارتداء قميص الشارقة هذا الموسم.

سعادة

أرقام فريق الشارقة المميزة في مباراة الظفرة، أدخلت السعادة في نفوس مشجعي النادي، وبدت سعادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري واضحة بعد المباراة، ووجه العنبري شكراً خاصاً إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن الشارقة يحصد ثمار دعم واهتمام سموه ونتاج عمل ملموس على مدار 3 سنوات.

وقال العنبري: احترام المنافس، كان هو المفتاح لتحقيق فوز كبير على الظفرة بخماسية، مشيراً إلى انهم كانوا يدركون صعوبة المباراة من خلال المستوى والنتائج التي حققها الظفرة في أول 3 جولات وكان حريصاً على تنبيه لاعبيه بمزيد من التركيز والجدية حتى يستطيع اجتياز الجولة الرابعة بنجاح. وأوضح: اللاعبون نفذوا المطلوب بمستوى أكثر من جيد وتعاملوا مع الفرص التي تهيأت للفريق بتركيز عالٍ، ومن أبرز الإيجابيات في المباراة ويجب التعامل مع جميع المباريات بذات الجدية والتركيز.

اعتراف

بدوره، أرجع الصربي الكسندر فيليسوفينتش المدير الفني لفريق الظفرة، الخسارة الكبيرة بخمسة أهداف دون رد أمام مضيفه الشارقة، لقوة المنافس الذي وصفه بالفريق القوي والجيد، مشيراً إلى أحقية الشارقة بالفوز وقدم له التهنئة بالنتيجة. موضحاً، أن فريقه لم يكن في مستوى يوازي الشارقة وكان ذلك وراء النتيجة الكبيرة، مشيراً إلى أن مواجهة الفرق الكبيرة مثل الشارقة يتطلب مزيداً من اليقظة والحذر والتركيز من أول دقيقة وحتى آخر دقيقة في جميع مراكز الملعب حتى لا تحدث أخطاء وثغرات تشكل خطورة أمام مثل هذه الفرق الكبيرة.

احترام

وأكد فيليسوفينتش احترامه الكامل لفريق الشارقة ولكن حدثت أخطاء عديدة من فريقه أدت للنتيجة الثقيلة، وأضاف: المباراة انتهت ويجب عدم التوقف عندها كثيراً والتركيز للقادم ومعالجة بعض الأمور الفنية، وهناك عمل كثير ينتظره ويتعامل معه خطوة بخطوة.

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