الحكام تناقش اختيار دوليين لـ «VAR» لأول مرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

تناقش لجنة الحكام في اتحاد الكرة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة علي حمد البدواوي فكرة اختيار حكام دوليين لتقنية الفيديو «VAR» لأول مرة، من أجل تعزيز الفكرة وتبوئها المكانة المرموقة التي تستحقها خلال الفترة المقبلة، وتوفير فريق عمل متخصص من قضاة الملاعب يتفرغ لتلك التقنية من أجل اكتساب مزيد من الخبرات وتعزيز تخصصهم بما يضمن التطبيق الصحيح خلال المباريات.

وشهدت الفترة الماضية مراسلات بين لجنة الحكام الدولية واتحاد الكرة من أجل بلورة تلك الفكرة، التي من شأنها تعزيز عمل ومهام حكام تقنية الفيديو، كما سيتم خلال اجتماع اليوم تحديد عدد الحكام المقرر منحهم فرصة التخصص في تلك التقنية إلى جانب ترشحهم لنيل الشارة الدولية، من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، وتولي لجنة الحكام في اتحاد الكرة تقنية الفيديو اهتماماً كبيراً لكونها تدعم وتسهل من مهمة حكم الساحة خلال المباريات. حيث سبق ونظمت العديد من ورش العمل عن تلك التقنية «VAR» على مدار الفترة الماضية بهدف تنشيط خبرات الحكام المعتمدين لتقنية الفيديو بإشراف الهولندي مايك فان ديروست مدير برنامج تقنية حكم الفيديو المساعد بالفيفا، حيث تم خلاله التركيز على دقة وسرعة اتخاذ القرار الصحيح الذي تستجوبه كل حالة، وتطبيق ذلك عملياً خلال المباريات.

القائمة الدولية

كما تناقش لجنة الحكام خلال اجتماعها اليوم مسودة القائمة الدولية الجديدة للعام المقبل، واختيار أفرادها ومن ثم رفعها إلى مجلس الإدارة للتصديق قبل رفعها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعتمادها، وعلم «البيان الرياضي» أن القائمة الحالية ستشهد اختيار حكم الدرجة الأولى الواعد سلطان محمد صالح لنيل الشارة الدولية بديلاً للحكم المعتزل يعقوب الحمادي بسبب تعرضه للإصابة، ويعتبر سلطان محمد صالح من الكفاءات التي يتوقع لها مستقبل طيب خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن، القائمة الدولية الحالية تضم كلاً من: محمد عبدالله حسن، عمار علي الجنيبي، عادل علي النقبي، عمر محمد آل علي، أحمد عيسى درويش، يحيي الملا. فيما تضم قائمة الدوليين المساعدين كلاً من: محمد أحمد الحمادي، حسن محمد المهري، أحمد سعيد الراشدي، جاسم عبدالله آل علي، زايد داوود سلمان، مسعود حسن بلوك، علي راشد النعيمي، جمعة حمد المخيني، سبت عبيد سرور.

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