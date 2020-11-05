قطع في وتري الركبتين لزهران

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

يخضع لاعب فريق عجمان ومدافعه حسن زهران لعمليتين جراحيتين وفقاً للفحوصات والتشخيص الذي تم للاعب نتيجة الإصابة القوية، التي حدثت له في مباراة الفريق أمام النصر، وتم نقله على أثرها لمستشفى راشد في دبي، حيث ثبت من الفحوصات الأولوية إصابته بقطع في وتر الركبتين، كما أفاد طبيب فريق عجمان الدكتور طارق محمد صادق، الذي تابع حالة اللاعب منذ نقله بسيارة الإسعاف من الملعب، مساء أمس، موضحاً أن العمليتين تم تأجيلهما لبداية الأسبوع المقبل نظراً لوجود ورم في الركبتين، وستتضح فترة العلاج خلال الساعات المقبلة بعد تقييم العملية من قبل الطبيب المختص.

قرارات

من ناحية أخرى، وجه عبد الله الظاهري، أمين السر العام لنادي عجمان ومشرف الفريق، ملاحظات على تحكيم المباراة، وقال في تصريحات لـ«البيان الرياضي»: قرارات الحكم أحمد عيسى أثرت كثيراً على النتيجة وأدت لخسارة الفريق، مؤكداً أن الحكم تعامل منذ أول دقيقة على أساس أن لاعبي عجمان جاءوا لإهدار الوقت، وهو الشعور الذي تسرب لهم في البطاقة الصفراء، التي منحها الحكم للاعب عصام فائز في أول 5 دقائق، وترتب على ذلك قرارات أخرى، وأدت لتوتر الفريق.

وأضاف الظاهري، الحالة التي أصيب فيها حسن زهران، كانت تستدعي على الأقل الاستعانة بتقنية «VAR» ومراجعة الحالة، لكن الحكم لم يفعل شيئاً رغم الآلام التي كان يشعر بها اللاعب زهران، وأشار الظاهري إلى أن التفسير الوحيد لعدم استعانة الحكم بـ«VAR» كون المباراة تدخل ضمن تقييم الاتحاد الآسيوي، ولا يريد الحكم مراجعة الحالة عبر «الفيديو» حتى لا يؤثر ذلك في تقييمه.

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