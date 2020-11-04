زاراغوسا يعدد إيجابيات شباب الأهلي بعد الفوز على حتا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير غلام كاركر

أعتبر الاسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه خرج بأكثر من إيجابية من مباراته أمام حتا مساء اليوم، في ختام الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وفي مقدمتها الفوز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها اللاعب الشاب ايغور خسيوس.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لدينا ايجابيات كثيرة من مباراة اليوم، وأبرزها الأهداف الثلاثة التي سجلها مهاجمنا الشاب ايغور، والصورة التي ظهر بها لاعبنا هيلدون راموس، والذي عوض غياب كارتابيا، بعد تعرضه للإصابة أمس في التدريبات".

وأضاف: "كان يمكننا أن نسجل أكثر من الأهداف الثلاثة، وخرجنا أيضاً، بإيجابية الحفاظ على شباكنا نظيفة في المباراة، وأعتقد أن حتا يستحق وضعية ونقاط أفضل من وضعه الحالي، لأنه يلعب كرة جيدة، ونحن سعداء بالنتيجة وبالتغييرات وعودة اللاعبين المصابين، وسعيد باللاعبين الشباب".

وأختتم مؤكداً: "الشئ المحزن في مباراة اليوم، إصابة المدافع محمد مرزوق، والأيام المقبلة سنعسى لاستشفاء اللاعبين أمام خورفكان، وما نزال لم نعرف حتى الآن حجم إصابة مرزوق، وسنعرف بعد خضوعه للفحوص الطبية غداً".

ومن جانبه، قال اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا: "الكل مستاء من نتيجة المباراة، واللاعبين لم ينفذوا المطلوب في المباراة، وخسرنا بسبب أخطاء، والجمل التي سجل شباب الأهلي أهدافه منها، سبق وتحدثت عنها مع اللاعبين".

وأضاف: "بعد الهدف الأول لشباب الأهلي، كان الشكل يوحي بإمكانية عودتنا إلى المباراة، وكنا مؤمنين بتغيير النتيجة في الشوط الثاني، ولكن تسجيل هدفين للمنافس من نفس الأخطاء والتحركات، صعب من إمكانية العودة، والآن يمكنك أن ترى الاستياء على وجوه اللاعبين عقب المباراة، وعلينا في المستقبل القتال أكثر، ونوصل إلى أهدافنا بالإمكانيات المتوفرة لدينا".

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