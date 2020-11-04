عبدالله على: أخشى أن نصل لمرحلة المطالبة بحكام أجانب للفار

المصدر: العين- البيان الرياضي

يعتقد عبدالله علي مدافع العين والمنتخب الوطني السابق ومشرف أكاديمية كرة القدم العيناوية حالياً، أن جميع فرق الدوري تضررت من تقنية الفيديو (الفار)، وكان للعين نصيبا وافرا، ففي المباراة الأخيرة أمام الفجيرة، اتخذ حكم المباراة قرارا بإلغاء هدف سجله كايو كانيدو بناء على سماعة الأذن، في حين احتسب هدف الفجيرة بعد التأكد من تقنية الفيديو ولا أعرف كيف دقق وتأكد من عدم وجود تسلل مع أن الهدفين جاءا من نفس الحالة تقريبا، وقال: اخشى أن نصل لمرحلة نطالب فيها بحكام أجانب للوقوف على تقنية الفيديو.

من جهته حمل سالم جوهر، قائد العين الدولى السابق، مسؤولية تراجع مستوى ونتائج العين بالفترة الأخيرة إلى المدرب واللاعبين المواطنين تحديدا، وطالبهم بضرورة تقييم مستواهم ومضاعفة الجهود من أجل العين، وقال: على اللاعبين المواطنين تحديدا أن يراجعوا أنفسهم ويجلسوا مع بعضهم البعض لم،عرفة مواطن الخلل وأوجه القصور لمعالجتها حتى يعود العين قويا كما كان.

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