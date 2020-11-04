شباب الأهلي يفوز على حتا بـ"هاتريك" إيغور

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير غلام كاركر

شدد شباب الأهلي من ضغطه على قمة دوري الخليج العربي، بالفوز على ضيفه حتا بثلاثية نظيفة سجلها أيغور خسيوس في الدقائق 21 و49 و51 من مباراتهما مساء اليوم، على ملعب استاد شباب الأهلي بالعوير، في ختام الجولة الرابعة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، وصعد إلى المركز الرابع في الترتيب العام لفرق الدوري بفارق الأهداف عن الجزيرة بالمركز الخامس، وتجمد رصيد حتا عند نقطة واحدة، وظل في المركز قبل الأخير.

وبدأ شباب الأهلي بالتسجيل في الدقيقة 21، عن طريق أيغور خسيوس، بعد كرة عرضية من هيلدون راموس، عقب دقائق فاترة من الأداء بين الفريقين، وبدون أي هجمة خطرة في الشوط الأول.

وزاد شباب الأهلي ضغطه بعد الهدف، بينما حافظ حتا على نفسه أداءه الدفاعي، وأنقذ القائم الأيسر لمرمى حتا، فريقه من هدف ثاني لشباب الأهلي، بتصديه لرأسية أيغور في الدقيقة 26، بعد عرضية بالمقاس من عزيز غاييف.

وأجرى شباب الأهلي تغييراً اضطرارياً بخروج محمد مرزوق للإصابة، ونزول محمد جابر في الدقيقة 41، في الوقت الذي تحسن فيه أداء حتا، ولكن بدون تشكيل أدنى خطورة على مرمى "فرسان دبي".

وفي تكرار لسيناريو الهدف الأول، انطلق هيلدون من الجانب الأيمن، ولعب عرضية في الدقيقة 49، وقابلها ايغور بتسديدة قوية في الشباك، وبعدها بدقيقتين، لعب عزيز غاييف عرضية، وقابلها ايغور برأسية في الشباك، مسجلاً الهدف الثالث له ولفريقه "هاتريك" في الدقيقة 51.

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