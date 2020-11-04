رازوفيتش: الوحدة استحق الفوز على خورفكان

المصدر: خورفكان – البيان الرياضي

أكد الصربي رازوفيتش مدرب الوحدة أن فريقه استحق الفو، وقال: توقعت صعوبة مباراة ملعب خورفكان خصوصاً وأن الفريق المضيف يلعب كرة ممرحلة ولذلك توقعت أن يجد العنابي صعوبة كبيرة في الفوز عليه.

وأضاف كان مردودنا أفضل في الشوط الثاني وسجلنا هدفا حسم المباراة وكنا قبله وصلنا الى شباك المنافس قبل الذهاب إلى الاستراحة.. اعتقد ان الفريق بصورة عامة كان جيدا واستحق الفوز وذكر ان فريقه يدخل كل مباراة من أجل تحقيق الانتصار وسواء أنجز مهمته في الحصة الاولي او الثانية فالمهم هو الفوز وتابع لا نتوقع أن تكون هناك مباراة سهلة وعلينا أن نستعد للمواجهات الصعبة والمهمة في الدوري ورفض المدرب تحقيق هدف الفريق في الدوري واكتفي بالقول اننا نتعامل مع كل المباريات باهتمام كبير ونلعب للفوز دائما .هذه هي استراتيجيتنا.

وأفاد مدرب الوحدة ان هناك لاعبين شاركوا فى المباراة بعد تعافيهم من الإصابة بوقت قصير علي غرار خليل وامبوكو.

وتمنى مواصلة الفريق لسلسة الانتصارات في قادم المواجهات

من ناحيته أظهر البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان حسرته على إهدار فريقه فرصة الفوز على فريق الوحدة وقال قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول وكنا الافضل واهدرنا بعض الفرص ولكن للأسف لم نستطع منع المنافس من تعديل النتيجة ولا بد من القول ان هدف التعادل جاء في توقيت قاتل ولو اننا انهينا الشوط الاول متقدمين لاختلف الوضع في الشوط الثاني. والهدف أثر على معنويات اللاعبين واضاف تراجعنا في الشوط الثاني لان المنافس ضغط علينا وحاولنا أحراز هدف ثاني ولكنا لم نوفق وسجل الوحدة الثاني ليحصل على نقاط المباراة. النتيجة ليست جيدة لكن الخسارة تبقى درساً لنا يجب أن نتعلم منه وان نؤدي في الشوطين بذات المستوى .

وأكد ان التراجع الذي يحدث لا يعود إلى خطة لعب معينة ولكن إلى ضغط المنافسين علينا واعتبر أن فريقه لم يتراجع امام العين في الكأس وأقر بأن هناك حاجة إلى التركيز على الجوانب البدنية واختتم انتهت مباراة الوحدة وامامنا مواجهة أخرى صعبة امام شباب الأهلي وليس لدينا وقت لعمل الكثير هناك أيام معدودة للمباراة ولكنني أتمنى أن يكون فريقي جاهزا وموفقاً خلال مواجهة شباب الأهلي في الجولة المقبلة .

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