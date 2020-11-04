مدرب الوصل: التزام اللاعبين قادهم للفوز على كلباء

المصدر: كلباء- محمد فضل

أشاد سالم ربيع مدرب الوصل بردة فعل لاعبيه إلى جانب التزامهم بالتعليمات وتنفيذ خطة اللعب خلال مباراة اليوم أمام كلباء والتي كسبها الوصل بنتيجة 3-0 .

وقال ربيع خلال المؤتمر الصحفي: " اعتقد بأن لاعبي فريقي حافظوا على الاستحواذ طوال وقت المباراة واستطاعوا أن يتجاوزوا آثار هزيمة النصر في الديربي قبل أيام.

وجدد المدرب حديثه قائلاً:" الفوز لا يعدو كونه ثلاثة نقاط فقط والمشوار لايزال طويلاً والمباريات المقبلة على درجة كبيرة من الصعوبة".

ورفض مدرب الوصل تحديد لاعب بعينه يرشحه نجماً للمباراة من خلال رده على سؤال يتعلق بتألق الحارس حميد عبد الله الذي استمات خلال اللقاء، وانقذ مرمى فريقه من أهداف شبه مؤكدة إلى جانب البرازيلي مينديز الذي صنع هدفاً وسجل آخر.

وقال: يجب أن نمنح كافة اللاعبين وسام الإجادة بعد أن ابلوا بلاءاً حسناً وكانوا عند حسن ظنه واعتقد بأن منظومة الفريق بأكملها كان لها دور كبير في العودة إلى زعبيل بالنقاط الثلاثة .

وأكد بإن إيجابيات المباراة تتمثل في إنهاء اللاعبين للمباراة بشباك نظيفة إلى جانب اللعب بتوازن على مستوى الدفاع

وحول حظوظ فريقه في المنافسة على اللقب، قال المدرب: لايزال الوقت مبكراً وكل تركيزهم منصب على المباريات المقبلة وأتعامل معها خطوة بخطوة مع تحسين المستوى البدني والفني.



من ناحيته قال الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء بان لاعبي فريقه اهدوا الفوز للفريق الضيف وذلك من خلال وقوعهم في أخطأ فادحة في أول 10 دقائق لانطلاقة المواجهة وهى الدقائق التي شهدت تسجيل الوصل لهدفين من وجهة نظري بان الهدفين جاءا بسبب عدم التركيز في الدقائق الأولى .

وقال على الرغم من التأخر إلا أننا صنعنا أكثر من فرصة مؤكدة للتقليص ولعبنا بأسلوب هجومي لكن كان ذلك على حساب خطي الوسط والدفاع خصوصاً وأن الوصل يمتلك لاعبين مميزين يستغلون المساحات ويجيدون تحويل الكرات .

وتابع المدرب حديثه قائلاً: الفريق عانى كثيراً على مستوى الدفاع وفي ذات الوقت خلقنا عديد الفرص والتي تعملق في افسادها حارس الفريق الضيف حميد عبد الله الذي اعتبره رجل المباراة .

وفيما يتعلق بتسجيل فريقه لهدف وحيد خلال أربع مباريات أشار إلى أن بعض الفرق تتبع أسلوب دفاعي ضاغط لكنني على ثقة كبيرة في استعادة خط الهجوم لحاسته التهديفية واعتقد أن ملابا يؤدي بشكل مميز مطالبا لاعبي الفريق خاصة الثلاثي الاجنبي "واندرسون وجونيور ومارياني"بمضاعفة الجهد ومساعدة مالابا في التسجيل في المباراة المقبلة أمام الفجيرة.

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