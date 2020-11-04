هدف لإسماعيل مطر يمنح الوحدة نقاط خورفكان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قاد إسماعيل مطر الوحدة إلى فوز صعب بهدفين مقابل هدف على حساب مضيفه خورفكان، في المباراة التي جرت، اليوم الأربعاء، على استاد صقر بن محمد القاسمي، في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وتقدم الوحدة إلى المركز الخامس في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما بات خورفكان ومدربه البرازيلي كايو زاناردي في موقف لا يحسدان عليه بعد أن تلقى "النسور" الخسارة الرابعة هذا الموسم، متذيلاً ترتيب الدوري من دون أية نقاط.

تقدم خورفكان أولاً في الدقيقة 36 عن طريق البرازيلي ريكاردينهو الذي استغل سوء تمركز من دفاع الوحدة وحول الكرة في الشباك على يسار الحارس راشد علي، محرزاً أول هدف للفريق الموسم الحالي.

ورغم سوء أداء الوحدة في الشوط الأول نتيجة أخطاء التشكيل، والبطء الذي عاب أداء الفريق، إلا أن المهاجم السلوفيني تيم ماتافز نجح في إدراك التعادل للفريق قبل نهاية الشوط الأول.

وتحسن أداء الوحدة كثيراً في الشوط الثاني بعد دخول الكونغولي باول مبوكو، وسيطر على مجريات الشوط في ظل الضغط الهجومي على دفاع أصحاب الأرض.

وواصل إسماعيل مطر تألقه الموسم الحالي بعدما نجح في تسجيل هدفاً ثانياً للوحدة منح بها العنابي الفوز، ليعود الفريق بثلاث نقاط مهمة، استعاد بها نغمة الانتصارات بعد الخسارة من الشارقة والتعادل أمام شباب الأهلي.

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