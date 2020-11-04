الوصل يستعيد نغمة الانتصارات ويروض نمور كلباء بثلاثية بيضاء

المصدر: كلباء – محمد فضل – تصوير زيشان أحمد

استعاد الوصل نغمة الانتصارات وحقق فوزاً عريضاً خارج الأرض على كلباء بنتيجة 3-0 ، خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وجاءت أهداف الوصل الثلاثة على مدار الشوطين عن طريق فابيو ليما وجواو بيدرو، منديز في الدقائق 3،8 ،81 ، ليرفع الإمبراطور رصيده الى 6 نقاط ويبقى كلباء ب3 نقاط، ويتعرض كلباء للهزيمة الثالثة في المسابقة خلال أربع مباريات.

لم يترك الوصل لمضيفه كلباء فرصة تجميع صفوفه بعد أن وضعه لاعبه فابيو ليما فريقه في المقدمة في الدقيقة الثالثة لانطلاقة اللقاء مستغلاً الارتباك الدفاعي الواضح في صفوف النمور.

وبعد مرور 5 دقائق فقط عاد الوصل بهدف ثاني هدف ثاني جاء عن طريق جواو نيغيردو مستفيداً من تمريرة العائد للتألق منديز الذي أرسل كرة بالمقاس لزميله نغيريدو ليقبل الأخير الهدية ويتقدم نحو الحارس جمال عبد الله الذي حاول صد الكرة لكنها تخطته وأعلنت عن هدف ثاني للإمبراطور دق 8 .

وأستشعر لاعبو كلباء خطورة الموقف ويقوموا بعدة طلعات حيث وجد التوجولي ملابا أكثر من فرصة سانحة للتسجيل أمام المرمى لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب.

وكان حكم المباراة عادل النقبي قد تواصل مع حكام " الفار " في أكثر من حالة بغية التأكد من ركلتا جزاء لكلا الفريقين لكن لم يتم احتساب أي ركلة .

وفي الشوط الثاني قضى لاعب الوصل المتميز منديز على آخر آمال النمور في العودة بتسجيله لهدف رائع بعد أم سدد كرة من دائرة خط ال18 ارتطمت ببطن عارضة مرمى كلباء وعانقت الشباك هدف ثالث انتهى عليه لقاء كلباء والوصل .

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