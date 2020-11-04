ديفيد بلات مديراً رياضياً لشركة الكرة بالعين

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، مساء اليوم، تعيين ديفيد بلات، في منصب المدير الرياضي للشركة، وذلك اتساقاً مع النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للنادي وشركاته، ويمتلك بلات خبرة طويلة في العمل الرياضي، وتحديداً مجال كرة القدم إنجلترا مقدرة بـ 15 عاماً.

وأعرب ديفيد بلات، عن سعادته البالغة، وفخره واعتزازه بالانتساب إلى أحد أكبر وأفضل أندية كرة القدم على مستوى قارة آسيا، مؤكداً: «العمل الإداري في أندية كرة القدم الكبيرة، يتطلب جهوداً مضاعفة، من أجل تحقيق الأهداف، وفقاً للاستراتيجية ورؤية النادي، وذلك من خلال مواكبة علامات التطور، سعياً لتحقيق أعلى مؤشرات النجاح على كافة المستويات، فنياً، إدارياً ومالياً».

وأكمل: «اطلعت على الاستراتيجيات والأهداف المحددة من شركة كرة القدم، والخاصة بالعمل الإداري والتنظيمي في المدرسة، مروراً بأكاديمية الكرة، وصولاً للفريق الأول، واعتمد مجلس إدارة الشركة، آلية التنفيذ، والتي بدأنا فيها فعلياً، من خلال تعزيز سياسة التواصل بين كافة القطاعات المعنية، وسنعمل بروح الفريق الواحد خلال الفترة المقبلة».

يذكر أن ديفيد بلات، حاصل على ماجستير إدارة الأعمال بدرجة امتياز، «جامعة ليفربول» وماجستير علم النفس الرياضي جامعة «جون مورس»، والدبلوم العالي في العلوم وكرة القدم.. كما لديه خبرات عملية باللجنة الأولمبية البريطانية، من خلال عمله «مستشاراً في الأداء وأسلوب الحياة»، إلى جانب العمل في الاستكشاف والتحليل الإحصائي للأداء بالأنظمة التقنية الحديثة، في نادي مانشستر يونايتد، والاستدامة المالية والعمليات الإحصائية، بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتعليم وتطوير اللاعبين بنادي ليفربول الإنجليزي.

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