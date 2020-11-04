غداً..اتحاد الكرة الإماراتي يُجري مراسم قرعة دوري الدرجة الثانية

المصدر: وام

يجري اتحاد الإمارات لكرة القدم صباح يوم غد الخميس مراسم قرعة النسخة الثانية لمسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور ومشاركة مسؤولي لجنة وإدارة المسابقات باتحاد الكرة وممثلي الفرق المشاركة والمعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد وهي : الموج ، وريجنال ، وسيتي ، ويونايتد ، وبينونة ، وكلية الدار الجامعية ، والهلال يونايتد ، وأكاديمية لاليغا ، ولافال يونايتد ، وغلف هيروز ، وفرسان إسبانيا ، واتليتكو أريبيا ، والاتفاق ، وليوا ويونايتد سبورت.

وطبقا للائحة المسابقة سيتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين لتضم المجموعة الأولى ثمانية فرق، و المجموعة الثانية سبعة فرق وسيتم توزيع الفرق الأربعة من إمارة أبوظبي على المجموعتين بحيث يتم أولا سحب الفريقين اللذين شاركا في الموسم الماضي وتوزيعهما على المجموعتين بالقرعة من خلال سحب اسم الفريق ثم رقم المجموعة A أو B ، من الوعاء الثاني ثم سحب رقم الفريق في المجموعة وجدول المباريات من / 1 إلى 8 / بالنسبة للمجموعة الأولى أو من / 1 إلى 7 / ، بالنسبة للمجموعة الثانية، ثم توزيع الفريقين الجديدين على المجموعتين بالآلية تفسها.

وسيتم عقب ذلك سحب أسماء الفرق الخمسة التي شاركت في الموسم الماضي من إماراتي دبي ورأس الخيمة بالقرعة على المجموعتين بواقع ثلاثة فرق في المجموعة الأولى وفريقين في المجموعة الثانية بحيث يسحب اسم الفريق ثم رقم المجموعة A أو B ثم رقم الفريق في كل مجموعة وفي جدول المباريات.

وأخيرا وبحسب اللائحة سيتم سحب أسماء الفرق الستة الجديدة من إمارتي دبي والشارقة بالقرعة على المجموعتين بواقع ثلاثة فرق في المجموعة الأولى ومثلها في الثانية بحيث يتم سحب اسم الفريق ثم رقم المجموعة A أو B، ثم رقم الفريق في كل مجموعة وفي جدول المباريات، علما أن الفريق الذي يحمل رقم 1 في المجموعة الثانية لن يخوض مباريات الجولة الأولى.

و تقام المباريات بنظام الدوري من مرحلتين /ذهابا وإيابا/، لكل مجموعة على ملعب الفريق المذكور اسمه أولا ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.

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