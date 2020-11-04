عبد الله حسن: 3 مدربين بصماتهم مميزة مع فرقهم

المصدر: دبي- العوضي النمر

أشاد عبد الله حسن مدير التدريب والتطوير في اتحاد الكرة والمحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي، بالدور المميز لثلاثة مدربين في دوري الخليج العربي، وهم: الوطني عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، والكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر، والصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، حيث تعتبر بصماتهم واضحة ومميزة مع فرقهم خلال الجولات الماضية.

وأوضح عبد الله حسن، أن العنبري نجح في توظيف قدرات لاعبيه، ومنح كل لاعب حرية الحركة في مركزه وفق أحداث اللعب، مع تبادل المراكز حسب المتطلبات خلال المباريات، وترك أمر إدارة الملعب لشكاروف الذي أدى مهمته على أكمل وجه، فأصبح هناك شكل هندسي متميز للشارقة داخل الملعب، وتميز الفريق بالهجوم الفعال والدفاع المتماسك.

وأشار إلى حسن قيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش لفريق النصر، حيث نجح في استغلال قدرات وإمكانات لاعبه المتميز تيغالي، الذي منحه فرصة الوجود داخل «صندوق منطقة الجزاء»، كما ترك مهمة المهاجم الثاني إلى اللاعب ضياء سبع وأي لاعب آخر يأت من العمق، حيث تحرك «سبع» بحرية ومنح فرصتين لتيغالي سجل منهما، كما أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث لتنجح خطة المدرب بامتياز.

وكشف عبد الله حسن الدور المميز لرازوفيتش مع الوحدة، حيث اعتمد على تحركات اللاعبين القادمين من الخلف، فشكل هؤلاء قوة ضاغطة ، وترك النواحي الدفاعية لقلبي الدفاع، ما زاد من خطورة «أصحاب السعادة»، الوحدة ينقصه زيادة الفاعلية الفردية لمهاجميه حتى تكتمل مقومات الخطورة أمام منافسيه.

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