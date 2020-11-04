كلباء والوصل.. ظروف متشابهة

المصدر: كلباء - محمد فضل

يرغب فريقا كلباء والوصل في استعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد خسارة كل فريق نقاط الجولة الماضية كاملةً، وهزيمتيهما على التوالي أمام الجزيرة.

والنصر على التوالي، عندما يلتقي الفريقان في السادسة مساء اليوم على ملعب كلباء. وتتشابه وضعية الفريقين من حيث عدد النقاط الثلاث، إلى جانب هزيمة كل فريق خلال مباراتين، ويحتل الوصل المركز التاسع بفارق الأهداف عن كلباء «العاشر».

وسيخوض الجهاز الفني لنمور كلباء مباراة اليوم المقامة على ملعبه بالساحل الشرقي بصفوف مكتملة بعد تعافي اللاعبين المصابين. ويسعى فريق الوصل إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعيد إليه بريقه الذي تأثر كثيراً بالخسارة المؤلمة أمام ضيفه النصر بالثلاثة في «ديربي بر دبي» ضمن الجولة الثالثة.

دراية

وأكد الأورغوياني داسيلفا مدرب كلباء أن لاعبي فريقه على دراية كبيرة بطريقة لعب منافسهم، وتابع: «أعددنا خطة هجومية ضاغطة في المباراة، وأحذر من خطورة الفريق الزائر، الذي يعد منافساً صعباً».

وقدم الوطني سالم ربيع مدرب الوصل، الاعتذار لجماهير الإمبراطور عن الخسارة الأخيرة بالثلاثة في «الديربي» أمام النصر، مشدداً أن ردة فعل جماهير الوصل دليل على محبتها، ومن غير المقبول ألا تكون هناك ردة فعل من جماهير عرفت طوال عقود بالوفاء، متمنياً أن يسعد الوصل جماهيره اليوم أمام اتحاد كلباء.

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