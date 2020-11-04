خورفكان والوحدة.. تحدٍ وطموح

المصدر: خورفكان - محمد فضل، أبوظبي - محمد صادق

يتطلع خورفكان إلى وضع حدٍ لهزائمه المتتالية ضمن مسابقة دوري الخليج العربي، عندما يستقبل على ملعبه فريق الوحدة في السادسة مساءً.

ويدخل نسور الخور مباراة اليوم بشعار الفوز وإيقاف نزيف النقاط المتواصل الذي كلف الفريق فقدان 9 نقاط لم يحصد أي فوز أو تعادل. ولن تكون المهمة سهلة أيضاً أمام الوحدة الراغب في العودة للانتصارات بعد السقوط في فخ التعادل أمام شباب الأهلي الجولة الماضية.

وسيفتقد الجهاز الفني لخورفكان لجهود أكثر من لاعب على رأسهم الإيفواري كوامي لكن صفوف الفريق ستشهد عودة الثنائي البرازيلي ريكاردينهو وأنطوني. ويدرك الوحدة أنه لا بديل عن الفوز اليوم من أجل اللحاق بركب المقدمة، ويحتل العنابي المركز السابع بـ 4 نقاط، من فوز وخسارة وتعادل.

تفاؤل

وأبدى البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان تفاؤله بحسم فريقه لنتيجة المباراة، داعياً لاعبيه إلى ضرورة إحداث التوازن بين خطوط الفريق الثلاثة، مع ضرورة مراقبة مفاتيح اللعب في صفوف الوحدة.

وقال: «سنعمل على تحقيق الفوز الأول في المسابقة على الرغم من صعوبة المباراة».

ومن ناحيته قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة: «أتوقع خوض مواجهة قوية أمام خورفكان المتحفز، لذلك علينا أن نلعب بجدية ونبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز.

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