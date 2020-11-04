شباب الأهلي وحتا.. لا بديل عن الفوز

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، علي الظاهري

يلتقي فريقا شباب الأهلي وحتا على ملعب الأول في العوير في التاسعة من مساء اليوم، في إطار الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، تحت شعار «لا بديل عن الفوز».

والذي يبحث عنه الفريقان رغم تباين الطموح، إذ يحتاج «فرسان دبي» إلى الفوز للدخول بقوة في دائرة المنافسة على درع الدوري، فيما يحتاج «الإعصار» إلى تحقيق فوزه الأول لاكتساب الثقة، وليكن خطوة أولى مهمة للابتعاد عن خطر الصراع لتجنب الهبوط، والبدء في جمع النقاط ضماناً للاستمرار بين الكبار.

ولن تكون المباراة سهلة لكلا الفريقين، في ظل الظروف والنتائج التي مرا بها في الجولات الثلاث السابقة، فشباب الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 5 نقاط، جمعها من تعادلين وفوز، في حين حصل حتا على نقطة واحدة من تعادل وحيد الجولة الماضية، محتلاً المركز الثاني عشر.

ويتطلع فريق حتا إلى العودة بنتيجة إيجابية اليوم خاصة مع استعادة جهود الثنائي الأجنبي فلاديمير كومان وموبي موسوندا الغائبين عن المواجهة الأخيرة بسبب عدم جاهزيتهما إلى جانب عيسى أحمد «سانتو» الذي غاب بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الأولى أمام الوحدة، فيما سيتعذر مشاركة سعيد جاسم وزميله سعيد سليمان بسبب بند الإعارة الذي يقضي بعدم مشاركتهما أمام فريقهما الأساسي.

لا غيابات جديدة

وكشف الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه لا يعاني غيابات جديدة، ويدخل لقاء حتا بقائمة شبه مكتملة، ولا يغيب عنها سوى المهاجم أحمد خليل، والذي لا يزال يخضع لبرنامج علاجي، وأكد أن حتا لن يكون صيداً سهلاً، بقوله:

«المباراة بالتأكيد لن تكون سهلة، ولا بد من احترام كل الفرق بنفس القدر، وحتا غير من أسلوب لعبه وأصبح يميل للدفاع بعد أدائه أول مباراتين، واستقبلت شباكه خلالهما 10 أهداف.

وهذه المسألة نعيها تماماً، ونحن حريصون على الفوز في المباراة، وشباب الأهلي يلعب بطريقة جيدة، ويهاجم بشكل مميز، وبإحصائية بسيطة في المباريات السابقة بالدوري، سددنا 54 تسديدة على المرمى، ولدينا 62 كرة عكسية داخل منطقة جزاء الخصم، وهذا يؤكد على جودة أداء الفريق، مع الأخذ بالاعتبار للكرات المهدرة في القائم والعارضة».

سيطرة وحذر

على الطرف الآخر أكد اليوناني كريستوس مدرب فريق حتا، أن مواجهة اليوم، تحتاج إلى التركيز الكامل في كل دقيقة بالمباراة، وأضاف كونتيس أن شباب الأهلي، لا يختلف كثيراً عن الأندية القوية الأخرى في دوري المحترفين.

حيث يتميز بأسلوب لعبه القوي، ويفرض باستمرار سيطرته على مجريات المباريات، ما يتطلب التعامل بحيطة وحذر طوال اللقاء، مجدداً الثقة بجميع اللاعبين في اللقاء، وقدرتهم على الخروج بنتيجة إيجابية، وقال: «نلعب دائماً من أجل الفوز، أيا كان المنافس، وسنعمل جاهدين أمام شباب الأهلي، على أقل تقدير لحصد نقطة التعادل.

ديدا: مباراة صعبة

قال أحمد محمود «ديدا» حارس مرمى فريق حتا، إن المباراة اليوم أمام شباب الأهلي، ستكون في غاية الصعوبة، كونه يعتبر من أبرز الأندية المرشحة للقب الدوري، فضلاً عن إقامة المباراة على ملعب الفريق المنافس، مشيراً إلى أن شباب الأهلي، يضم كوكبة من اللاعبين المواطنين والأجانب، يعتبرون من أفضل اللاعبين في دورينا.

سعيد أحمد: شكراً للمدرب

قال سعيد أحمد، لاعب شباب الأهلي: «نسعى من خلال مباراتنا أمام حتا إلى تقديم مباراة جيدة ترضي طموحاتنا وتطلعات الجمهور، ونحن كلاعبين مطالبين بالفوز وحصد النقاط الثلاث، وأشكر المدرب على ثقته في إشراكي بالمباريات في خانة الظهير الأيسر، وأنا بإمكاني اللعب فيها، ومساعدة الفريق مع زملائي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز