«الرجبي» يتحضر للبطولة العربية السادسة

المصدر: دبي- العوضي النمر

بدأ المنتخب الوطني للرجبي، استعداداته للمشاركة في البطولة العربية السادسة لسباعيات الرجبي بالإسكندرية، خلال يومي 12 و13 فبراير المقبل، من خلال العودة للمران اليومي، بقيادة المدرب أبولو برليني، وبإشراف محمد شاكر مشرف عام المنتخبات، سعياً للمنافسة بقوة على اللقبرة.

ويضم منتخب الرجبي عدداً من العناصر الشابة الموهوبة، حيث يتدربون بحماس كبير، للرغبة في المشاركة المتميزة في البطولة، والسعي للمنافسة على اللقب، وكذلك بدأت تدريبات منتخب السيدات.

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وكشف قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، النقاب عن أن 10 منتخبات عربية، أعلنت عن رغبتها في المشاركة بالبطولة، وأضاف، كما ستقام على هامش البطولة أول بطولة عربية لسباعيات الرجبي للسيدات، حيث أبدت 4 منتخبات رغبتها في المشاركة، منها منتخب الإمارات، الذي يضم عدداً من الموهوبات، وكشف رئيس الاتحاد العربي للرجبي، عن تقدم تونس بطلب لاستضافة النسخة السابعة لسباعيات الرجبي.

دعم كبير

وقال قيس الظالعي إن دعم كبار القادة الرياضيين في مصر، لإقامة البطولة وإنجاحها، أثلج الصدر، مضيفاً: أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، على الدعم اللا محدود الذي أبداه لاستضافة البطولة.واختتم قيس الظالعي قائلاً: إن النجاح الكبيرة الذي حققته النسخ السابقة ، يشجعنا على مساعي التطور.

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