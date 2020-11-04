الشارقة ينفرد بالصدارة والنصر 10من 12

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رسم اليوم الأول من الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي ملامح ثلاثي الصدارة، مهما كانت نتائج مباريات اليوم.

حيث انفرد الشارقة بالقمة مغرداً بـ12 نقطة، بينما جاء النصر ثانياً بواقع 10 نقاط وبني ياس ثالثاً بـ9 نقاط. حملت خماسية الشارقة في مرمى الظفرة توقيع كورنادو بركلة جزاء (ق 18) وهدف آخر (ق45) وثلاثية لسواريز («ق 37» و48ق و65ق). وعمّق النصر جراح عجمان بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمّد رصيد عجمان عند النقطة الوحيدة، وتحققت أهداف النصر بواسطة توزي (ثنائية ق56و77) ومينديز«ق 81».

وأوقف الجزيرة انتصارات بني ياس بعد تغلبه على مضيفه 3 - 1، ليتوقف رصيد السماوي عند 9 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى النقطة الثامنة متقدماً للمركز الرابع.

وسجل أهداف الجزيرة علي مبخوت «ق 12 و69 وإيزيكيل «ق 89»، بينما سجل بيدرو الهدف الوحيد للسماوي «ق71». وأنقذ البديل فهد حديد فريقه العين من هزيمة محققة بعد أن أدرك التعادل بهدف للزعيم أمام الفجيرة، وذلك في الدقيقة 90+3، وكان الفجيرة تقدم بهدف روزا «ق 9»، ورفع العين رصيده إلى 5 نقاط وحصد الفجيرة أول نقطة.

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