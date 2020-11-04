100 من «كشافة دبي» يشاركون في تحدي دبي للياقة

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

انخرط 100 مشارك من «مفوضية كشافة دبي» في فعاليات تحدي دبي للياقة 2020، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي عام 2017، لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً رافعين شعار «استدامة اللياقة».

وبدورها أعدت كشافة دبي حزمة فعاليات وبرامج من شأنها جذب الشباب وتعزيز مفهوم الأنشطة الرياضية التي تساهم في تحسين أداء وظائف الجسم، والوقاية من الأمراض وتقلّيل الضغوطات اليومية.

وتساعد مبادرات كشافة دبي على تحفيز الشباب طيلة شهر كامل على القيام بنشاطات رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً، من خلال تحديات وفعاليات تقام في مختلف أنحاء الإمارة واقعية و افتراضية.

وقال خليل رحمة الأمين العام لكشافة الإمارات إن تحدي اللياقة منصة ملائمة لتعزيز مفهوم الحياة الصحية في دبي.

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