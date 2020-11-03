كايزر غير راض عن الأداء رغم الفوز بثلاثية على بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أبدى الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة، سعادته بفوز فريقه على بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، والتي قفزت بالفريق إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، مؤكداً في الوقت ذاته عدم رضاه بنسبة 100% عن الأداء الذي شهد بعض السلبيات خلال المباراة.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" رغم أن النتيجة إيجابية بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إلا أنني لست سعيداً بدرجة كبيرة بالأداء بعد أن افتقدنا السيطرة على الكرة والاستحواذ لصالح بني ياس في أوقات كثيرة من المباراة".

وأضاف:" علينا بمراجعة حساباتنا وعلاج الأخطاء قبل مباراتنا المهمة مع الشارقة بعد أيام قليلة".

وأبدى مدرب الجزيرة إعجابه بالأهداف الثلاثة التي أحرزها علي مبخوت وإيزيكيل، موضحاً أن " الأهداف جاءت من جمل تكتيكية ملعوبة وترجمة لما يقوم به الفريق خلال التدريبات"، معرباً عن سعادته بعودة علي مبخوت للتسجيل خاصة وأنه هداف من الطراز الفريد وعودته لهز الشباك يساهم في تعزيز قوة الفريق الهجومية.

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