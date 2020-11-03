كرونو: عجمان لعب بطريقة تهدم كرة القدم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

عبر الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر عن غضبه من طريقة لعب عجمان في المباراة التي جمعته مع فريقه مساء اليوم، لحساب الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي والتي حسمها العميد لمصلحته بثلاثية نظيفة، وقال كرونو: أنا مدرب النصر من مهامي قيادة الفريق لتحقيق الفوز ولكن أحيانا نخسر، أريد أن أقول أننا بصدد هدم كرة الإمارات، بهذه الطريقة التي اعتمدها فريق عجمان، مساء اليوم، لا يمكن أن نلعب 10 دقائق فقط في 45 دقيقة، يجب أن نجد الطريقة المثلى للعب كرة القدم و نبحث عن كيفية دفع فرق مثل عجمان لتلعب بشكل أسرع وتجنب السقوط المتكررة على الملعب والاستعانة بالطبيب في كل التحام بهدف إضاعة الوقت، كلها أساليب تهدم وتعيق كل محاولات التطور، أتحدث عن مسألة تهم كرة الإمارات وليس كرونو أو النصر، يجب أن نلعب بشكل اسرع، ما شهدناه اليوم ليس كرة قدم، التعمد في إضاعة الوقت وإخراج الكرة دون موجب، لا يمكن أن نصعد إلى مستويات أعلى بهذا الأسلوب بل سنتراجع، علينا أن نتحرك أو ننزل جميعا إلى القاع.

واعترف المدرب الكرواتي أن المباراة جاءت صعبة، وأضاف: الفوز نتيجة جيدة وطبيعية ولكن خسارة بعض النقاط تؤدي إلى وضعية سيئة، طلبت من اللاعبين قبل المباراة التحلي بالصبر من أجل الفوز ، لقد حققنا 3 نقاط مهمة، وتستمر رحلتنا.

عجمان لا يستحق الخسارة

من ناحيته أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن فريقه لا يستحق الخسارة من النصر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لحساب الجولة الرابعة لدوري المحترفين، موضحا أن عجمان من التقدم في الشوط الأول عن طريق مهاجمه بوبكر تراولي الذي لم يحسب ضرب الكرة بشكل أقوى.

وقال: لا نستحق هذه الخسارة وكنا قادرين على الفوز في الشوط الأول، لقد قدما مستوى جيدا رغم افتقادنا 9 لاعبين منهم محترفين اثنين، أشكر فريقي على الجهود.

وأضاف: عندما تأخرنا بهدف كنا قريبين من العودة لكن ركلة الجزاء قتلت المباراة ومازلت غير مقتنع بصحتها لأن المدافع راشد مال الله كان بعيدا عن لاعب النصر.

وصرح الرمادي أن الغيابات التي شهدتها تشكيلة فريقه كانت مؤثرة خاصة من الناحية الدفاعية، حيث افتقد 3 مدافعين أساسيين.

ورفض مدرب عجمان اعتبار الخسارة الثالثة لفريقه في 4 جولات كونها شارة حمراء، مؤكدا أن البرتقالي تعود على مثل هذه السيناريوهات كل موسم، حيث واجه صعوبات كبيرة في بداية 3 مواسم من أصل 4 قضاها في المحترفين في السنوات الأخيرة.

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